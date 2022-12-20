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Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Geceden beri etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metrenin altına düşerken, uçaklar iniş- kalkış yapamadı.
- 20.12.2022 - 10:48
- Güncelleme : 20.12.2022 - 11:15
Tüm yurtta soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor.
Diyarbakır'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sisten dolayı görüş uzaklığı, yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sürücüler uyarıldı
Sabah yoğunlaşan sisin öğleye kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücüler de yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Uçuşlar yapılamadı
Diyarbakır Havalimanı'nda uçaklar iniş- kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.