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    Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

    Geceden beri etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metrenin altına düşerken, uçaklar iniş- kalkış yapamadı.
    • 20.12.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:15
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    Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

    Tüm yurtta soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor.

    Diyarbakır'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sisten dolayı görüş uzaklığı, yer yer 20 metrenin altına düştü.

    Sürücüler uyarıldı

    Sabah yoğunlaşan sisin öğleye kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücüler de yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

    Uçuşlar yapılamadı

    Diyarbakır Havalimanı'nda uçaklar iniş- kalkış yapamazken, sisin dağılmasının ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #1

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #2

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #3

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #4

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #5

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #6

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #7

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #8

    Diyarbakır da uçuşlara sis engeli #9


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