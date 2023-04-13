Diyarbakır’da yıkılan Galeria Sitesi’nin müteahhidi: Rapor zorunlu değildi Asrın felaketinin yaşandığı Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi’nin dün tutuklanan müteahhidi Sedat Eser’in ifadesi ortaya çıktı. Eser, o dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını belirterek, “1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi” dedi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır’da 1’i boş, 7 bina yıkıldı.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yerle bir oldu.

89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Geride kalan 3 blok kontrollü olarak yıkıldı.

Müteahhit yakalandı

Yıkılan sitede, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara’da önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eser, çıkarıldığı mahkemece ‘olası kastla öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Eser’in mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı.

"Zemin etüdü raporunun alınması zorunluğu değildi"

O dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu olmadığını dile getiren Eser, şunları söyledi:

Diyarbakır'ın böyle bir yapıya ihtiyacı vardı, yapıldığı takdirde bölgeye katkısı olacağını söylediler. Bu işin yapımı konusunda bir inşaat firması ile anlaştım ve şirkete yüzde 50 hisseli ortak olarak katıldım. Zeminde su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da inşaatta herhangi bir durum olduğuna ilişkin bir şey söylenmedi. 1999 yılından önce zemin etüdü raporunun alınması, ilgili yönetmeliğe göre zorunlu değildi. Küçük dükkanlar birleştirilmiş. Projede iş yerleri pasaj şeklindeydi. Buranın alışveriş merkezi olması istendiği için küçük dükkanlar birleştirilerek, bazı dükkanlar 1000 metrekare olacak şekilde çizildi.

"Mimari vizesinin alınıp alınmadığını hatırlamıyorum"

Eser, inşaatı devraldığında arsanın tamamında temel atıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

Pompa yüksekliği yeterli gelmediği için kum firmalarından aldığımız kumu mikser makinaları ile karıştırıp, o şekilde yaptık. O dönem şantiye şefi bulundurulma zorunluluğu yoktu. Dış cephe kısmını beğenmediğim için değişiklik yaptım. Değişikliğin ruhsata işlenip işlenmediğini, mimari vizesinin alınıp alınmadığını hatırlamıyorum.

17 şüpheli tutuklandı, 4'ü aranıyor

Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.