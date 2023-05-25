Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki anneden oğluna geri dön çağrısı

İHA

Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde evlat nöbeti bin 361’inci gününde devam ediyor.

Oğlunun 1 haziran 2015’te kandırılarak PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia eden Mevlüde Üçdağ, Ramazan’ın Lice kırsalından götürüldüğünü söyledi.

Çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Üçdağ, şöyle devam etti;

9 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum. Evladımı çok özledim. Keşke dünya gözüyle oğlumu şu an görebilsem. Oğlum, artık sesime ses ol. 4 yıldır HDP önünde evladımı istiyorum diye haykırıyorum. Ben sadece onlardan (HDP) ciğerimi istiyorum. 9 yıldır dünya bana zindandır. Sürekli bir yanım eksik oluyor. Kimsenin hakkı yok bize bu zulmü yaşatmaya. Bizim artık bu zulme dur dememiz lazım. Oğlum nerede olursan ol, gel teslim ol.