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    Diyarbakır'daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

    Diyarbakır'da yakınları PKK ve HDP tarafından dağa kaçırılan ailelerin devam ettirdiği nöbet eyleminde 1205 gün geride kalırken Bitlis ve Erzurum'dan 2 ailenin de katılımıyla sayı 345'e yükseldi.
    • 20.12.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:45
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    Diyarbakır'daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

    Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

    1205 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu.

    2 aile daha katıldı

    İHA'nın haberine göre 2014'te 18 yaşındayken Bitlis'ten kaçırılan Hasan için gelen Maşallah-Hacire Akyol çifti ve Erzurum'da 2015'te 16 yaşındayken kaçırılan yüzde 70 görme engelli Mehmet için gelen Yahya-Güner Toprak çiftiyle, aile sayısı 345'e yükseldi.

    "Oğlumu HDP'den istiyorum"

    Yahya Toprak, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum getirilene kadar ben buradayım. Benim oğlum yüzde 70 raporludur. Devletin kapısı açıktır. Gel teslim ol, her zaman senin arkandayız. Ben ölene kadar seni terk etmeyeceğim. Senin annen de burada. Benim halimi de görüyorsun." dedi.

    Bitlis'ten kaçırılan Hasan için gelen ailesi Maşallah-Hacire Akyol ise açıklama yapmadan eyleme katıldı.

    Diyarbakır daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı #1

    Diyarbakır daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı #2

    Diyarbakır daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı #3

    Diyarbakır daki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı #4


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