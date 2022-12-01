Diyarbakır’dan havalanan jetleri paylaşan şahsın, 20 yıl hapsi istendi

Savaş uçaklarının görüntülerini teröristlere bilgi vermek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen Evindar Ö. hakkında, 20 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Diyarbakır’da Evindar Ö. isimli bir şahıs, Bağlar ilçesindeki 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının görüntülerini anlık olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesi ile 31 Mayıs’ta gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Evindar Ö. hakkında hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

158 kez sosyal medya hesabından paylaştı

İddianamede, sanığın, 8'inci Ana Jet Üssü'nü kullanan savaş uçaklarının kalkış ve inişini sosyal medya hesabından 17 Şubat ve 23 Mayıs tarihleri arasında teröristlere bilgi vermek amacıyla 158 kez anlık olarak paylaştığının belirlendiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘düşman’ dedi

DHA’nın haberine göre; iddianamede, sanığın paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'düşman' olarak görüp, "Düşmanın hava ve kara hareketlerini süratle duyurmalıyız. Pasif kalmamalıyız..." gibi ifadelerin yanı sıra terör örgütü PKK'yı övücü, teröristleri eylem yapmaya teşvik edici ve cesaretlendirici sözler kullandığı ifade edildi.

Sanığın ayrıca teröristlerle ilgili paylaşımlarda da bulunduğuna yer verildi.

Yasaklanan ve toplatma kararı bulunan kitaplar ele geçirildi

İddianamede, sanığın oturduğu ev ile ilgili konum bilgileri üzerinden yapılan karşılaştırmada, hesap üzerinden paylaşılan savaş uçaklarının iniş ve kalkış görüntülerinin evinden çekildiği, yapılan aramalarda ise hakkında toplatma ve yasaklama kararı bulunan kitapların ele geçirildiğine yer verildi.

“Örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda eylem ve faaliyetlerine katıldığı tespit edilmiştir”

Tutuklu sanık Evindar Ö. hakkında hazırlanan iddianamenin değerlendirme kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin örgütle organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu, bu bağlamda da PKK silahlı terör örgütü üyesi olduğu, örgütün çağrılarına uyarak örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda eylem ve faaliyetlerine katıldığı tespit edilmiştir. Sanığa ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımların PKK ve KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren, cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini öven, destekleyen ve bu yöntemlere teşvik eden paylaşımlar olduğu anlaşılmıştır."

Sanık Evindar Ö. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması için dava açıldı.