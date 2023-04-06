Diyarbakırlı aileler direnişte! Evlat nöbetiyle çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunmaya devam ediyorlar

Terör örgütü PKK'nın mağdur ettiği aileler eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.
Yaş fark etmeksizin etkiledikleri gençleri kandırarak ailelerinden koparan örgüt, dağa kaçırdı.
Bunun üzerine aileler çareyi eylem yapmakta buldu.
İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, binlerce aileye umut oldu.
Bu süreçte çok sayıda ailenin evladına kavuşması, gözü yaşlı anneleri ve inançlarını artırdı.
Direnişte bin 312'nci gün
Yaşadıkları mağduriyetten HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde kurdukları çadırlarda, yaz-kış demeden evlatlarına seslenmeye devam ediyor.
Büyük direniş bugün bin 312'inci güne ulaştı.
Kızı Aysun'un Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Aydan Arslan, evladını almadan bir yere ayrılmayacağını belirtti.
"Vicdansızılar 8 senedir evladımı benden kopardı"
Evladına seslenen anne Arslan, şöyle konuştu:
Kızım Diyarbakır’dan kandırılarak kaçırıldı. Biz burada 4 senedir oturma eylemi yapıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Vicdansızılar 8 senedir evladımı benden koparmış. Buradaki oturma eylemimde kararlıyım. Evladımı almadan hiçbir yere ayrılmayacağım. Aysun eğer beni görüyorsan geri dön. Korkmayın, güvenlik güçlerine teslim olun.