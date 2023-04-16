Diyarbakırlı aileler evlat nöbetinde 'teslim ol' çağrısında bulunmaya devam ediyor Dağa kaçırılan çocukları için eylemlerine devam eden gözü yaşlı anneler, bugün de bir araya gelerek evlatlarına seslendi.

AA & Ensonhaber Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin direnişi sürüyor. İlk olarak 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan oturma eylemi, çok sayıda aileye umut oldu. Bu süreçte 39 aile sesini evlatlarına duyurmayı başardı ve ardından kavuşma gerçekleşti. Farklı kentlerden bölgeye gelen aileler yaz-kış, Ramazan, bayram demeden çocuklarına seslenmeye devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün bin 322'nci güne ulaştı. "Bu annelerin gözünün yaşı dinsin" Kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek eylem yapan anne Hatice Levent, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi. "Kızım Fadime arkadaşlarınla kaç gel, bu annelerin gözünün yaşı dinsin. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim." diyen Levent, 9 yıldır evladına kavuşmayı beklediğini belirtti. Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. "Sonuna kadar senin peşindeyim" 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir ise yıllardır oğlundan haber almadığını söyledi. Oğlunu HDP'den istediğini dile getiren Demir, "Oğlum sonuna kadar senin peşindeyim. Seni almadan buradan gitmiyorum." dedi.