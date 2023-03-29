Diyarbakırlı ailelerin direnişi sürüyor! Evlat nöbeti bin 304'üncü gününde

İHA

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi kararlıkla sürüyor.

Terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunan aileler, yaz-kış demeden evlat nöbetine devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelen ailelerin oturma eylemiyle başlayan direniş, çok sayıda aileye umut oldu.

Evlat nöbeti bugün ise bin 304'üncü güne ulaştı.

Oğlu İsa Eslek için Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden evlat nöbetine katılan Abdulkadir Eslek, 2 bin 529 gündür çocuğundan haber alamadığını belirtti.

Evladına seslenen Elek, şu ifadeleri kullandı:

Oğlum İsa, sesimi duyuyorsan geri dön, devletimize teslim ol. Kardeşlerinin, annenin ve benim yanıma geri dön. Ne pahasına olursa olsun geri dön. Bunca zamandır bize ve kendine çektirdiğin yeterdir. Bir şekilde kendini güvenlik güçlerine teslim et. Artık yuvana dön. Büyük bir hasret ve özlemle seni bekliyoruz. Emin ol ne yediğimizden, ne de içtiğimizden bir şey anlamıyoruz. Artık bu hasret bitsin. Yeter, teslim ol.