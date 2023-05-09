Diyarbakırlı ailelerin direnişi sürüyor! Evlat nöbeti bin 345'inci gününde 9 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için HDP il binası önündeki eyleme katılan anne, "Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan kurbanın olayım artık gel. Seni burada her zaman bekliyor olacağım." diyerek teslim ol çağrısında bulundu.

İHA Diyarbakır'da evlat nöbeti tüm kararlılığıyla sürüyor. İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan nöbet, çok sayıda anne ve babaya umut oldu. Farklı kentlerden yollara düşen aileler, HDP il binası önünde yaz-kış demeden beklemeye başladı. Gözü yaşlı anneden teslim ol çağrısı Direniş ise bugün bin 345'inci güne ulaştı. 9 sene önce oğlunun Sakarya’da HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Yavuz’un annesi Sevgi Çağmar, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. "Evlat hasretiyle HDP önünde bekliyorum" Oğlunu almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Çağmar, şu ifadeleri kullandı: Oğlum çözüm sürecinde Sakarya’da üniversite okurken orada kandırılıp dağa götürüldü. 9 senedir oğlumdan haber alamıyorum. Evlat hasretiyle HDP önünde bekliyorum. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan kurbanın olayım artık gel. Seni burada her zaman bekliyor olacağım. Teslim olursan herhangi bir ceza uygulanmayacak. Yeter artık. Devlet güçlerimize teslim ol. Sadece sesini duysam bana yeter.