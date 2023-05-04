İHA

Diyarbakır anneleri yaz-kış, Ramazan, bayram demeden evlatlarının yolunu gözlemeye devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde toplandı.

Aileler burada büyük bir direniş başlattı. Ardından eylem, çok dayıda aileye umut oldu.

Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 340’ıncı gününde kararlılıkla sürüyor.

Bu süreçte 40 aile evladına kavuştu.

Evladının 8 yıl önce İstanbul’da okul okurken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Mikail’in annesi Gevez Erdinç, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Çocuğunu almadan oturma eylemini terk etmeyeceğini dile getiren Erdinç, şu ifadeleri kullandı:

Benim oğlum 8 yıl önce İstanbul’da Marmara Üniversitesi'nde okurken, kandırılarak dağa kaçırıldı. Oğlum, eğer beni görüp duyuyorsan gel teslim ol. Vatanımız ve bayrağımıza sığın. İnşallah en kısa zamanda senin gelişini kutlarız. Sen tek değil, dağdaki tüm çocukların gelmesini istiyoruz. Orada sizin yararınıza olan hiçbir şey yok. Artık gelin, aileniz sizi bekliyor.