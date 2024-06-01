Diyarbakırlı taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı Kuzey Irak’ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı ’Aslan terbiyecisi’ olarak anılan Diyarbakırlı işadamı, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı.

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İHA

Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu sarı-kırmızılı taraftarlarca coşkuyla kutlanıyor.

Ancak bazen taraftarlar kutlamayı biraz abartabiliyor.

Galatasaray taraftarı olan Aslan terbiyecisi olarak anılan Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor.

Aslanlarıyla kutladı

Diyarbakırlı Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını beslediği aslanlarıyla kutladı.

Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ettiğini söyledi.

Akbey, “Allah, bir gün nasip eder aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Tur atıp maç izlemek istiyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)