DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan video hakkında bilgilendirdi.

DMM'nin X hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"BU GÖRÜNTÜLERİN TÜRKİYE VE TÜRK ÇOCUKLA İLGİSİ YOKTUR"

"İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş, çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır.

YALANLANDI

Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır.

"KASITLI BİR DEZENFORMASYON GİRİŞİMİ"

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması, kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir.

Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur."