Doğalgaz desteği başvurusu ekranı! Doğalgaz desteği ödemeleri nasıl alınır, ne kadar?

Doğalgaz desteği başvurusu ekranı! Doğalgaz desteği ödemeleri nasıl alınır, ne kadar?

Kış aylarına kısa bir süre kala, doğalgaz desteği ödemeleri merak ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz destek ödemeleri hakkında konuştu. Peki doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber pek çok vatandaş doğalgaz destek ödemeleri hakkında arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. Vatandaşlar "Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu sorguluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan destek ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte başvuru yöntemi...

Doğalgaz destek ödemeleri başvurusu nasıl yapılır?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem hakkında pek çok konuya değindi. Erdoğan doğalgaz desteği hakkında şunları söyledi:

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

Ev sahipliği haricinde kiracıları da doğalgaz desteği kapsamına aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık. Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

İlgiyle takip edilen doğalgaz yardımı başvurularının nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Doğalgaz başvuruları 5 Eylül tarihinden itibaren e-devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşlar destekten faydanabilecek.