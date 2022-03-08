Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı 2022

Doğalgaz faturaları için destek ödemesi başvurusunda bulunan vatandaşlar, "doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı" merak ediyor. İşte ödeme planı...

Doğalgaz desteği başvurularının başlamasıyla birlikte konunun detayları yardım almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

e-Devlet ekranı üzerinden başvuru yapılan doğalgaz yardımı ödeme tarihleri merak ediliyor.

4 milyon hane için yılda 2 kere ödenecek olan doğalgaz yardımı detayları belli oldu.

Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler şeklinde yılda iki defa gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Peki doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

İhtiyaç sahibi vatandaşların, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Doğalgaz desteği ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." dedi.

Başvuran kişinin :

Adresinin yurtdışı olması

Adres gizliliği kararının olması

18 yaşından küçük olması

T.C. Vatandaşlığının olmaması

Son 15 gün içerisinde hanenizden herhangi bir Sosyal Yardım Başvurusu bulunması durumlarında e-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.