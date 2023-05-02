Doğalgazda tarife değişmedi: Fiyatlar sabit kaldı Doğalgazda mayıs ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

ensonhaber.com

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan Doğalgaz Toptan Satış Fiyatları'nda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

2022 yılından itibaren yüzde 50'den fazla indirim yapıldı

Ekim 2022 esas alındığında, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapıldı.

Avrupa'da en ucuzu kullanan ülkelerden birisi

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı Türkiye'de uygulanıyor.