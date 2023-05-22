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14 Mayıs seçimleri Türkiye'yi ikinci tura götürüyor.

Pazar günü yapılacak olan seçim öncesi siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak seçime hazırlanıyor.

Seçim takvim işlerken, ilk turda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'dan destek açıklaması geldi.

Oğan, seçime 6 gün kala Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeler ise Ensonhaber'in YouTube kanalında abonelerle buluşan 'Gündem Özel' yayınında değerlendirildi.

İlker Koç'un sunduğu programın bugünkü konuğu Araştırmacı-Yazar Doğan Çağlar oldu.

Çağlar, yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

HDP bu ülkede çok abartılıyor. Millet İttifakı'nın destekçileri şunu söylüyor, yüzde 13’ün üzerinde oy alacakmış, bu insanları yok sayamazmışız. Biz HDP’ye oy verenlerin hepsine PKK'lı demiyoruz ki, üst yönetimine tepkiliyiz. Bunların bizi bölmeye çalışan terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu ve Kürtleri temsil edemeyeceklerini söyledik. Kürt kardeşlerimiz, HDP’nin kendisini temsil etmediğini gördükçe uzaklaştılar. Yüzde 8 oy aldılar, demek ki kilit parti değillermiş. Milliyetçiler kilit partiymiş bunu gördük. Sinan Hoca'nın bu duruşunu da tebrik ediyorum, bir devrim yaptı. Bir daha bu partiler bu ülkede yeşermeyecektir.