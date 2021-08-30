Doğu Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, yayınladığı açıklamayla Taliban'a armağan etti.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla ülkede yönetime el koyan Taliban'a, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in desteği devam ediyor.

Daha önce Taliban ile Atatürk benzetmesinde ısrarcı olduğunu belirten Doğu Perinçek, Türk tarihi açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da Afganistan ile devam ettiğini söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Perinçek, "30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor." diyerek şu ifadeleri kullandı;

"NE MUTLU TÜRK MİLLETİNE"

"30 Ağustos zaferi mazlum milletleri ateşledi. Hindistan, Afganistan’dan Suriye, Cezayir’e kadar cesaret verdi. 1922’de ön cephede Atatürk Türkiyesi vardı. Bugün Afgan milleti var. Ne mutlu Türk milletine 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor

"ZAFERİ AFGANLAR DEVAM ETTİRİYOR"

30 Ağustos 1922’de ön cephede Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiyesi vardı. Şu an bu cephenin ön safında Afgan devleti ve milleti bulunuyor. Ne mutlu biz Atatürk’ün yiğitlerine, 30 Ağustos’ta yükselttiğimiz kurtuluş bayrağı, yüzyıldır elden ele geçti ve bugün Afganistan’da dalgalanıyor. ABD emperyalizmi, Afgan Milletinin bağımsızlık sevdasına ve iman dolu göğsüne çarptı ve yere yıkıldı."