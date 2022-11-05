Doğu Perinçek: Kandil'e sesleniyoruz tövbe edin

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Mardin'de yaptığı konuşmada Kandil'e seslenerek "Elinizdeki Amerika'nın verdiği silahları bırakın, kucaklaşalım. Vatan Partisi tövbe partisidir" dedi.

Vatan Partisi Mardin 1. Olağan İl Kurultayı'nı gerçekleştirdi.

Kurultaya, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ta katıldı.

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Malatya ilinin 1. Kongresi'nde konuşma yaptı.

Kandile silah bırakma çağrısı yaptı

Kurultayda partililere hitap eden Doğu Perinçek'ten Kandil'e silah bırakma çağrısı geldi.

"Amerika'nın verdiği silahları bırakın"

Doğu Perinçek, "Elinizdeki Amerika'nın verdiği silahları bırakın, kucaklaşalım." dedi.

"Vatan Partisi tövbe partisidir." diyen Perinçek, partisinin herkese kucak açtığını söyledi.

Doğu Perinçek: Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın

"Vatan Partisi tövbe partisidir"

Doğu Perinçek, "Nasıl dinimizde tövbe var, Vatan Partisi'nde de tövbe var. Yanlış yapanları da partimize çağırıyoruz. Buradan Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki ABD'den, İsrail'den aldığınız silahları, kardeşlerim, bırakın yere atın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım." ifadelerini kullandı.



