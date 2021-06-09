Euro
10.4818
0.01%
Dolar
8.6046
-0.01%
Altın
523.63
-0.02%
Borsa
1.448
0.04%
Bitcoin
288.419
-2.20%
EXEN Coin
34.57
5.01%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C
    Doğu Perinçek: Mali Cumhuriyeti KKTC'yi tanıma kararı aldı

    Doğu Perinçek: Mali Cumhuriyeti KKTC'yi tanıma kararı aldı

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı televizyon programında, KKTC'ye yönelik açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 01:19
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 01:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Sinan Sungur ve İlker Yücel'in sunduğu Çıkış Yolu programına konuk oldu.

    Perinçek, Mali Cumhuriyeti'nin KKTC'yi tanıma kararı aldığını ileri sürdü.

    ''BEN DE BİR MÜJDE VEREYİM''

    Perinçek, programda yaptığı açıklamada, ''Ben de bir müjde vereyim. Mali Cumhuriyeti KKTC'yi tanıyacak. Türk Milletine, Kıbrıslı kardeşlerimize de duyuruyorum Mali Cumhuriyeti KKTC'yi tanıma kararı aldı.'' ifadelerine yer verdi.

    Doğu Perinçek: Mali Cumhuriyeti KKTC yi tanıma kararı aldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir