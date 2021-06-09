Doğu Perinçek: Mali Cumhuriyeti KKTC'yi tanıma kararı aldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı televizyon programında, KKTC'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Sinan Sungur ve İlker Yücel'in sunduğu Çıkış Yolu programına konuk oldu.

Perinçek, Mali Cumhuriyeti'nin KKTC'yi tanıma kararı aldığını ileri sürdü.

''BEN DE BİR MÜJDE VEREYİM''

Perinçek, programda yaptığı açıklamada, ''Ben de bir müjde vereyim. Mali Cumhuriyeti KKTC'yi tanıyacak. Türk Milletine, Kıbrıslı kardeşlerimize de duyuruyorum Mali Cumhuriyeti KKTC'yi tanıma kararı aldı.'' ifadelerine yer verdi.



