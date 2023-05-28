Doğu ve Güneydoğu’da seçmen sandık başında Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenler, sandık başına giderek oy verme işlemlerine başladı.

DHA

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandığa koştu...

Gün, sandık görevlilerinin yemini ile başladı.

Onlar yerini alınca da saat 08.00’de oy verme işlemine geçildi.

Diyarbakır'da güvenlik çemberi

Diyarbakır’da 4’ü merkez 17 ilçede 1 milyon 143 bin 887 seçmen için 3 bin 675 sandık kuruldu.

Şehirde saat 17.00’da sona erecek oy verme işleminin ardından oy torbalarının getirileceği Diyarbakır Adliyesi ek binasında da güvenlik önlemleri alındı.

Binanın bulunduğu Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak bariyerler konuldu.

Sandıklar kuruldu

Mardin’de 10 ilçede kurulan bin 843 sandıkta 542 bin 46 seçmen oyunu kullanacak.

Şırnak merkez ve 6 ilçede kurulan 1024 sandıkta 324 bin 61 seçmen, Elazığ merkez ve 10 ilçede kurulan bin 631 sandıkta 430 bin 745 seçmen, Batman merkez ve 5 ilçede kurulan 1.305 sandıkta 399 bin 377 seçmen, Bingöl merkez ve 7 ilçede kurulan 709 sandıkta 193 bin 535 seçmen oyunu verecek.

Sabah erken saatlerinde oy kullanacakları okulun yolunu tutan seçmenler, yoğunluk oluşturdu.