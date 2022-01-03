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    Doktor maaşları ne kadar oldu? 2022 zamlı doktor maaşları

    Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından maaşlara yansıyacak zam oranları netleşmeye başladı. Bu kapsamda doktorlar, "Doktor maaşları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 14:58
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    Doktor maaşları ne kadar oldu? 2022 zamlı doktor maaşları

    TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 arttı.

    Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere verilecek olan zam oranları belli oldu.

    Bu kapsamda ne kadar zam alacağını merak eden doktorlar, enflasyonun açıklanmasının ardından araştırma yapmaya başladı.

    2022 yılında zamlı maaş alacak olan doktorlar, "Doktor maaşları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Doktor maaşları ne kadar oldu? İşte doktor maaşları

    DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başladı.

    Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıktı.

    Doktor maaşları ne kadar oldu? 2022 zamlı doktor maaşları #1

    GÖZLER ERDOĞAN'DA

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

    Doktor maaşları ne kadar oldu? 2022 zamlı doktor maaşları #2


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