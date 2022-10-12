Dolandırıcıların yeni hedefi 'İlk Evim' hayali kuranlar

Ev sahibi olmak isteyenlerin başvurularını yaptıkları ve TOKİ’nin internet sitesi olarak düşündükleri bazı siteler, dolandırıcıların oyunu çıktı. Yüzlerce kişi mağdur olurken, uyarılar da gecikmedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim'in temellerinin atılmasına sayılı günler kaldı…

Bu büyük proje için indirimli kampanya süreci devam ederken, dolandırıcıların ağına düşenler oldu…

Binlerce lirayı cebe indirdiler

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) internet sitesinin birebir aynısını yapanlar, yüzlerce kişiye mağduriyet yaşattı.

Özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılar, bu yöntemle binlerce lirayı cebe indirdi.

Durum, sosyal medyada da gündeme geldi.

“e-Devlet harici asla hiçbir linke basmayın”

Bazı kullanıcılar, sahte link verilen sayfaları paylaşarak uyarılarda bulundu.

Sağduyulu bir vatandaş, dolandırıcıların sahte sitesinden bir alıntı yaparak, “TOKİ dolandırıcılığı, lütfen paylaşın… e-Devlet harici asla hiçbir linke basmayın. Parasını kaptıranlar, IBAN üzerinden savcılığa verebilir.” notunu düştü.

TOKİ’nin uyarısı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de benzer bir uyarı TOKİ’den gelmişti.

Sosyal konut projesini kullanarak sosyal medya platformlarından sahte hesap açıp dolandırıcılık eylemlerine girişen kişilerin tespit edildiğini açıklayan TOKİ, sadece kurumsal hesap ve yetkili bankalara itibar edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

TOKİ'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

“Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan idaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir.”