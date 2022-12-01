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    DOLAR - EURO FİYATLARI 1 ARALIK 2022: Dolar ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 1 Aralık 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 01.12.2022 - 09:20
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    DOLAR - EURO FİYATLARI 1 ARALIK 2022: Dolar ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 1 Aralık Perşembe piyasalardaki son durum...

    1 Aralık dolar ve euro ne kadar?

    Dolar, 1 Aralık 2022 sabahında 18,60 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.

    Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,6210 lira, satış fiyatı 18,6440 liradan işlem görüyor.

    Euro/TL 19,4253 lira alış fiyatı , 19,5013 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1,0440 bandında yer alıyor.


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