DOLAR -EURO FİYATLARI: 30 Kasım 2022 Dolar ne kadar?

DOLAR -EURO FİYATLARI: 30 Kasım 2022 Dolar ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 30 Kasım 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor

. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 30 Kasım Salı piyasalardaki son durum...

30 Kasım dolar ve euro ne kadar?

Dolar 18,6380 liradan, euro ise 19,2940 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,6360 liradan alınan dolar 18,6380 liradan, 19,2920 liradan alınan euro ise 19,2940 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 18,63 liradan, euro ise 19,30 liradan satılmıştı.