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    Dolar - euro kaç TL?

    Yatırımcılar tarafından 14 Aralık 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 14.12.2022 - 10:44
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    Dolar - euro kaç TL?

    Binlerce yatırımcı dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, dolar ise sakin bir seyirde ilerliyor.

    Doların gidişatını merak edenler ise her gün piyasanın açılış ve kapanış detaylarına bakıyor.

    Zaman zaman haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, zaman zaman ise haftayı düşüşle kapatıyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 14 Aralık Çarşamba piyasalardaki son durum...

    14 Aralık dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 18,6370 liradan, euro ise 19,8060 liradan güne başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 18,6350 liradan alınan dolar 18,6370 liradan, 19,8040 liradan alınan euro ise 19,8060 liradan satılıyor.

    Son kapanışta dolar 18,64 liradan, euro ise 19,84 liradan satılmıştı.


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