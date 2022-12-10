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    Dolar kaç TL?

    Yatırımcılar tarafından 10 Aralık 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 10.12.2022 - 12:13
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    Dolar kaç TL?

    Binlerce yatırımcı dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, dolar ise sakin bir seyirde ilerliyor.

    Doların gidişatını merak edenler ise her gün piyasanın açılış ve kapanış detaylarına bakıyor.

    Zaman zaman haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, zaman zaman ise haftayı düşüşle kapatıyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 10 Aralık Cuma piyasalardaki son durum...

    10 Aralık dolar ve euro ne kadar?

    ABD Doları: 18,64 (Alış) - 18,64 (Satış)

    EURO: 19,63 (Alış) - 19,64 (Satış)

    STERLİN: 22,78 (Alış) - 22,89 (Satış)


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