Dolar kaç TL? Dolar kuru 12 Aralık 2022 Pazartesi

Yatırımcılar tarafından 12 Aralık 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Binlerce yatırımcı dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, dolar ise sakin bir seyirde ilerliyor.

Doların gidişatını merak edenler ise her gün piyasanın açılış ve kapanış detaylarına bakıyor.

Zaman zaman haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, zaman zaman ise haftayı düşüşle kapatıyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 12 Aralık Pazartesi piyasalardaki son durum...

12 Aralık dolar ve euro ne kadar?

Dolar 18,6420 liradan, euro ise 19,6050 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,6400 liradan alınan dolar 18,6420 liradan, 19,6030 liradan alınan euro ise 19,6050 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 18,64 liradan, euro ise 19,65 liradan satılmıştı.