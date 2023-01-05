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    Dolar kaç TL? Doların yükselişi sürüyor mu? 5 OCAK 2023 PİYASALAR

    Yatırımcılar tarafından 5 Ocak 2023 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 05.01.2023 - 10:22
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    Dolar kaç TL? Doların yükselişi sürüyor mu? 5 OCAK 2023 PİYASALAR

    Binlerce yatırımcı dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, dolar ise sakin bir seyirde ilerliyor.

    Doların gidişatını merak edenler ise her gün piyasanın açılış ve kapanış detaylarına bakıyor.

    Zaman zaman haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, zaman zaman ise haftayı düşüşle kapatıyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 5 Ocak Pazartesi piyasalardaki son durum...

    5 Ocak dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 18,7480 liradan, euro ise 19,8920 liradan güne başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 18,7460 liradan alınan dolar 18,7480 liradan, 19,89 liradan alınan euro ise 19,8920 liradan satılıyor.

    Son kapanışta dolar 18,74 liradan, euro ise 19,89 liradan satılmıştı.


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