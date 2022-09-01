DOLAR KURU I 1 Eylül 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 1 Eylül 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 1 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 1 Eylül Perşembe 2022 piyasalardaki son durum..

1 Eylül dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,21 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yatay seyirde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,1900'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,2060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,2580'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 21,1370'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 108,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0020'den işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomilerde resesyon kaygılarının güçlenmesi ve faizlerin agresif bir şekilde yükseltilmeye devam edeceği beklentilerinin piyasalardaki belirsizliği artırdığını söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.