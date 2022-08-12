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    DOLAR KURU I 12 Ağustos 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    Ycatırımcılar tarafından 12 Ağustos Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 12.08.2022 - 09:46
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    DOLAR KURU I 12 Ağustos 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 12 Ağustos Cuma 2022 piyasalardaki son durum..

    12 Ağustos dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 17,9580 liradan, euro ise 18,5270 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9560 liradan alınan dolar 17,9580 liradan, 18,5250 liradan alınan euro ise 18,5270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,95 liradan, euro ise 18,58 liradan satılmıştı.


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