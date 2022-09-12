Haberler

Gündem Haberleri

DOLAR KURU I 12 Eylül 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 12 Eylül 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 12 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?