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    DOLAR KURU I 12 Eylül 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 12 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 12.09.2022 - 09:31
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    DOLAR KURU I 12 Eylül 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor. B

    unun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 12 Eylül Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

    12 Eylül dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 18,2390 liradan, euro ise 18,4030 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 18,2370 liradan alınan dolar 18,2390 liradan, 18,4010 liradan alınan euro ise 18,4030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,24 liradan, euro ise 18,31 liradan satılmıştı.


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