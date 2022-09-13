DOLAR KURU I 13 Eylül 2022 Salı dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 13 Eylül 2022 Salı dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 13 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 13 Eylül Salı 2022 piyasalardaki son durum...

13 Eylül dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 18,2240 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,2345'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 18,2240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 1,40 üzerinde 18,5690'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 21,2960'tan satılıyor. Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda azalttığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Dolar endeksi Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla 20 yılın zirvesinden geri çekilirken, şu sıralarda yüzde 1 düşüşle 107,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki harekete paralel yüzde 1,5 değer kazanarak 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 1,0190'da dengelendi. Bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre ödemeler dengesi temmuzda 4 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 36,6 milyar dolar oldu. Analistler, günün geri kalanında veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin destek, 108,5'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.