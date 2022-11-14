DOLAR KURU I 14 Kasım 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 14 Kasım 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 14 Kasım 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 14 Kasım Pazartesi piyasalardaki son durum...

14 Kasım dolar ve euro ne kadar?

Dolar 18,5660 liradan, euro ise 19,1240 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5640 liradan alınan dolar 18,5660 liradan, 19,1220 liradan alınan euro ise 19,1240 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 18,54 liradan, euro ise 19,12 liradan satılmıştı.