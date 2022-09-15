DOLAR KURU I 15 Eylül 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 15 Eylül 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 15 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 15 Eylül Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

15 Eylül dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,26 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,22-18,27 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,07 altında 18,2376'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 18,2590'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,1850'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,1080'den satılıyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,1 düşüşle 109,7'den kapanmasının ardından bugün yeniden 110 sınırını test ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 0,9960 seviyesinde bulunuyor. Analistler, piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklığın arttığını belirterek, küresel dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek haftaki toplantısında 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

Piyasalardaki dalgalı seyrin Fed'in toplantısına kadar sürebileceğini vurgulayan analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110 kritik eşiğinin aşılması durumunda 111,3'ün direnç, 107,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.