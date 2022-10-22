Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.123
1.07%
BTXN Coin
9.76
0.20%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    DOLAR KURU I 22 Ekim 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 22 Ekim 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 22.10.2022 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DOLAR KURU I 22 Ekim 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 22 Ekim Cuma yasalardaki son durum...

    22 Ekim dolar ve euro ne kadar?

    ABD Doları: 18,58 (Alış) - 18,58 (Satış)

    EURO: 18,30 (Alış) - 18,37 (Satış)


    Nureddin Nebati'den kıyı balıkçılarına müjde
    Gündem

    Nureddin Nebati'den kıyı balıkçılarına müjde

    Aydın'da eczanede çıkan yangın kontrol altına alındı
    3. Sayfa

    Aydın'da eczanede çıkan yangın kontrol altına alındı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir