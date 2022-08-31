DOLAR KURU I 31 Ağustos 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 31 Ağustos 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 31 Ağustos Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 31 Ağustos Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum..

31 Ağustos dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,19 seviyelerinde işlem görüyor. Dün uluslararası piyasada sakin bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,1841'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,1920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,1950'den, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 21,2050'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,8'de bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'yla (Fed) birlikte önemli diğer merkez bankalarına ilişkin faiz artırım beklentilerinin de güçlenmesiyle döviz piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi. Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 69 civarında bulunduğunu aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 7,3 olmuştu. Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istidamı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.