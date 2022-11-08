Petrol
97.23
-0.70%
Euro
18.5923
0.31%
Dolar
18.606
0.70%
Altın
997.16
0.20%
Borsa
4375
0.00%
Bitcoin
372.394
-4.58%
BTXN Coin
10.21
-0.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    DOLAR KURU I 8 Kasım 2022 Salı dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 8 Kasım 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 08.11.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DOLAR KURU I 8 Kasım 2022 Salı dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 7 Kasım Pazartesi piyasalardaki son durum...

    8 Kasım dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 18,5250 liradan, euro ise 18,5200 liradan güne başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5230 liradan alınan dolar 18,5250 liradan, 18,5180 liradan alınan euro ise 18,5200 liradan satılıyor.

    Son kapanışta dolar 18,58 liradan, euro ise 18,57 liradan satılmıştı.


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal'ın eski hali şaşırttı! Meğer o da estetikli güzellerdenmiş
    Medya

    Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal'ın eski hali şaşırttı! Meğer o da estetikli güzellerdenmiş

    'Oğlumu ölü diye yayınladılar'
    Gündem

    'Oğlumu ölü diye yayınladılar'

    Görüş Bildir