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    DOLAR KURU I 9 Eylül 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 9 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 08.09.2022 - 10:06
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    DOLAR KURU I 9 Eylül 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 9 Eylül Perşembe 2022 piyasalardaki son durum..

    9 Eylül dolar ve euro ne kadar?

    Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,2340 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,2245'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 18,2310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 18,0640'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 20,9680'den satılıyor. Dolar endeksi 110,7'yle son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 110,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 0,99'un hemen üzerinde seyrediyor. Analistler, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile döviz kurlarında oynaklığın arttığını bildirdi. Asya'da dolar/yen paritesi 144,4'le rekor seviyeyi görürken, dolar/Güney Kore wonu paritesi 1.387 ile son 12 yılın zirvesine çıktı. Çin Merkez Bankası (PBoC) dolar karşısında gerileyen yuanı korumak için önemli çaba sarf ederken, Japon hükümeti, dolar karşısında değer kaybını sürdüren yene müdahale edebileceğinin sinyalini verdi. Para piyasalarında bugünkü fiyatlamalarda eylül toplantılarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 74, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise yüzde 66 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret açığı verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110,7 seviyesinin direnç, 110'un destek olarak öne çıktığını ifade etti.


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