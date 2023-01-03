Haberler

Gündem Haberleri

DOLAR KURU I Dolar kaç TL?

DOLAR KURU I Dolar kaç TL?

Yatırımcılar tarafından 3 Ocak 2023 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?