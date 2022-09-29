DOLAR KURU SON DAKİKA I 29 Eylül 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU SON DAKİKA I 29 Eylül 2022 Perşembe dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 29 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 29 Eylül Perşembe yasalardaki son durum...

29 Eylül dolar ve euro ne kadar?

Dolar 18,5440 liradan, euro ise 17,9220 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5420 liradan alınan dolar 18,5440 liradan, 17,92 liradan alınan euro ise 17,9220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,51 liradan, euro ise 17,92 liradan satılmıştı.