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    DOLAR KURU SON DAKİKA I 30 Eylül 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 30 Eylül 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 30.09.2022 - 09:53
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    DOLAR KURU SON DAKİKA I 30 Eylül 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 30 Eylül Cuma yasalardaki son durum...

    30 Eylül dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 18,5490 liradan, euro ise 18,2320 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5470 liradan alınan dolar 18,5490 liradan, 18,23 liradan alınan euro ise 18,2320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,53 liradan, euro ise 18,04 liradan satılmıştı.


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