DOLAR KURU SON DAKİKA I 5 Ekim 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU SON DAKİKA I 5 Ekim 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 5 Ekim 2022 gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 5 Ekim Çarşamba yasalardaki son durum...

5 Ekim dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor. Dolar/TL her gün görülen sınırlı yükselişlerle dün yeni tarihi zirve olan 18,60'a ulaştı. Kur bugün 18,57 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL 18,54 civarında işlem görüyor. Artan enerji ithalatının kur politikasında etkileri izlenmeye devam ediliyor. Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada düşük faiz ortamında yüksek enerji faturalarının yaklaştığı kış döneminde dövizde dengenin sağlanıp sağlanamayacağı izlenmeye devam ediliyor.