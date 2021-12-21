Sabahın ilk saatlerinde soluğu döviz bürosunda alan bir vatandaş, 18 TL'den aldığı doları 12 TL'den bozdurdu. Vatandaş, zarar etmesine rağmen kurdaki düşüşün faydalı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kurlarındaki yükselişe yönelik tedbir açıklamaları piyasaları ters yöne çevirdi.

Türk Lirası mevduatına kur kalkanı gelmesiyle dolar sert bir düşüşe geçti.

Gelişmelerin ardından vatandaşlar döviz bürolarına akın etti.

18 LİRADAN ALDI 12 LİRADAN SATTI

18 liralardan aldığı doları bozdurmaya gelen vatandaşlardan biri güncel ekonomik durumu değerlendirdi.

"ZARAR ETTİM AMA İYİ OLDU"

Elindeki doları 12 liradan bozdurduğunu belirten adam, "Zarar etsem de güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, iyi oldu. Kaybetsem de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Dolar satan vatandaş: Zarar ettim ama iyi oldu