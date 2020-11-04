Donald Trump, Georgia eyaletini kazandı

Edison Araştırma'nın verilerine göre Georgia eyaletinde oyların yaklaşık yüzde 91'inin sayılmasının ardından Trump yüzde 50.6, Biden ise 48.1 oranında oy aldı.

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59’uncu başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor.

Yayınlanan anketlerin aksine, Trump ile Biden'ın başa baş götürdüğü seçim yarışında, resmi olmayan sonuçlara göre kritik eyalet Florida'da da Trump'ın zafer ilan etmesi bekleniyor.

Trump ayrıca, Texas'ta 38 delege kazanarak, toplam delege sayısını 212'ye çıkardı. Biden ise 223 delegeye sahip.

GEORGİA EYALETİNDE KAZANAN TRUMP

Öte yandan, son verilere göre Biden 65 milyon 156 bin 372, Trump ise 63 milyon 374 bin 244 oy almış durumda.

Edison Araştırma'nın verilerine göre Georgia eyaletinde oyların yaklaşık yüzde 91'inin sayılmasının ardından Trump yüzde 50.6, Biden ise 48.1 oranında oy aldı.