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- Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı
Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı
En mutlu günlerini çılgın danslarıyla taçlandıran damat, pistin ortasında twerk yapmaya başladı. Gelinin ise eşine alkış tutarak destek olduğu dakikalar kameralara yansıdı.
- 16.08.2022 - 09:27
- Güncelleme : 16.08.2022 - 09:29
Dünyaevine giren genç çiftin düğün dansları viral oldu.
Sosyal platformlarda hızla yayılan görüntülerde, damadın şovu çok konuşuldu.
Damat twerk yaptı
Yorum yağmuruna tutulan dansta, kendisini müziğin ritmine kaptıran damat bir anda twerk yapmaya başladı.
Davetliler coştu
Gelin ise, twerk yapmaya başlayan eşine alkış tuttu.
Düğün salonu damadın şovuyla adeta coşarken, salonda çığlıklar yükseldi.
Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı VİDEO