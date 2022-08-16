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Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı

Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı

En mutlu günlerini çılgın danslarıyla taçlandıran damat, pistin ortasında twerk yapmaya başladı. Gelinin ise eşine alkış tutarak destek olduğu dakikalar kameralara yansıdı.