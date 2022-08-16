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    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı

    En mutlu günlerini çılgın danslarıyla taçlandıran damat, pistin ortasında twerk yapmaya başladı. Gelinin ise eşine alkış tutarak destek olduğu dakikalar kameralara yansıdı.
    • 16.08.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:29
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    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı

    Dünyaevine giren genç çiftin düğün dansları viral oldu.

    Sosyal platformlarda hızla yayılan görüntülerde, damadın şovu çok konuşuldu.

    Damat twerk yaptı

    Yorum yağmuruna tutulan dansta, kendisini müziğin ritmine kaptıran damat bir anda twerk yapmaya başladı.

    Davetliler coştu

    Gelin ise, twerk yapmaya başlayan eşine alkış tuttu.

    Düğün salonu damadın şovuyla adeta coşarken, salonda çığlıklar yükseldi.

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı VİDEO

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı #1


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