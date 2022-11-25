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Dün zam, bugün indirim! Benzine indirim mi geldi? 25 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Dün zam, bugün indirim! Benzine indirim mi geldi? 25 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken tabela bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren benzine bir indirim daha geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...