- Haberler
- Gündem Haberleri
- Dün zam, bugün indirim! Benzine indirim mi geldi? 25 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Dün zam, bugün indirim! Benzine indirim mi geldi? 25 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
- 25.11.2022 - 10:31
Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.
Son olarak 24 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı.
Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara benzin için iyi haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.
Benzine bir indirim daha!
25 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren benzin grubuna 47 kuruş indirim geldi.
İstanbul 25 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 23,90 TL
Benzin litre fiyatı 20,17 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
Ankara 25 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,03 TL
Benzin litre fiyatı 20,33 TL
LPG litre fiyatı 10,79 TL
İzmir 25 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,07 TL
Benzin litre fiyatı 20,34 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL