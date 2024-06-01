Dünya ayakta! İsrail zulmüne karşı binlerce insan Gazze için sokaklara döküldü İsrail'in aylardır Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı çıkan binlerce Filistin destekçisi ABD, Fransa ve Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında protesto gösterileri düzenledi.

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ensonhaber.com

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor.

7 Ekim'de başlayan saldırılarda şimdiye kadar 36 bin sivil hayatını kaybetti.

Yaşananların kan donduran boyutlara eriştiği bu orantısız güç uygulanan savaşta Gazze yerle bir edildi.

Uluslararası kamuoyunda vahşetin boyutları idrak edildikçe İsrail'e karşı tepki de günden güne büyüdü.

Vicdan sahibi her birey, İsrail'in bu vahşeti durdurması için tepki gösteriyor.

Yaşanan çocuk katliamına karşı ABD, Almanya ve Fransa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında yine eylemler vardı.

ABD'de polis ser müdahale etti

ABD'nin Kaliforniya ve New York başta olmak üzere birçok eyaletinde protesto gösterileri düzenlendi.

San Francisco kentindeki Filistin yanlısı yüzlerce protestocu, İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Federal Bina önünde toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı. Polisle, göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransa'da yağmura rağmen kalabalık bir kitle toplandı

Fransa'da adres başkent Paris oldu. Binlerce Filistin destekçisi yağmura aldırış etmeden meydanlara koştu.

Havadan çekilen görüntülerde kalabalığın büyüklüğü dikkat çekti.

Almanya'da öğrenciler yürüyüş yaptı

Almanya'nın başkenti Berlin'de öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Schöneberg semtindeki Sophi-Scholl Ortaokulu önünde toplanan çok sayıda öğrenci, daha sonra şehir merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteriye, üniversite öğrencilerinin yanı sıra ortaokul öğrencileri ve bazı veliler de katıldı.