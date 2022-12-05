2022 Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman? İşte birbirinden farklı Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

Cinsiyet ayrımcılığının ve kadına şiddetin ortadan kalması için farkındalık günü olarak bilinen Dünya Kadın Hakları Günü'nün ne zaman kutlandığı merak ediliyor.

Her yıl kutlanmaya devam eden ve farkındalık yaratan Dünya Kadın Hakları Günü, ülkemizde ve dünyada kadınların da hakları olduğunu ve bu hakları bilip savunmaları gerektiğine vurgu yapıyor. Pek çok vatandaş Dünya Kadın Hakları Günü'nde paylaşılacak mesajları ve sözleri sorguluyor. Bu önemli gün her sene 5 Aralık tarihinde kutlanmaya devam ediyor. Ayrıca ilk kez 5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmişti.

Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman?

1924 senesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ nun kabul edilmesiyle eğitim tek sistem altında toplanmış ve kadınlarla erkeklere eğitimde eşit imkanlar verilmiştir. 1925 senesinde Kıyafet Kanunu ve 1926 senesinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınların yasal statüsü değişmiş, hem aile içinde hem de bir birey olarak eşit haklar sağlanmıştır.

Ayrıca kadınlara 1930’da yerel, 1934’de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 8 Şubat 1935 tarihinde ise ilk defa meclis seçimlerine katılan Türk kadınları mecliste 18 sandalye elde etmişlerdir. 5 Aralık tarihi, Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri!

Her sene farkındalık yaratan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

5 Aralık 1934 tarihinden bu yana Dünya Kadın Hakları günü olarak kutlanan bu anlamlı gün dolayısı ile hayatın bütün yükünü beraber sırtladığımız, sergiledikleri başarılarla bize ilham veren kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. yıldönümünü kutluyor, istiklal savaşımızda kahramanca mücadele eden kadın kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Kadınlarımızın elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceğimizi ifade ederek tüm Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyor, hanım kardeşlerimize sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği günün 83’üncü yıldönümünü kutlarken bizlerin de Atatürk’ün bizlere verdiği değerlere layık olmamızı, haklarımızı almak için var gücümüzle mücadeleye devam etmemizi diliyor, bu çok önemli ve değerli günümüzü kutluyorum.

Kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 83. yılını yürekten kutluyorum diye konuştu.