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    Dünya Kupası'nda görev alacak Türk ekibinin ilk bölümü Doha'da

    EGM Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal başkanlığındaki koordinasyon ekibi, Doha’da Büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.
    • 28.09.2022 - 09:17
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    Dünya Kupası'nda görev alacak Türk ekibinin ilk bölümü Doha'da

    Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü’nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin ilk bölümü başkent Doha’ya ulaştı.

    Duyuru, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapıldı.

    Büyükelçilik yetkilileri karşıladı

    Büyükelçiliğin açıklamasında, EGM Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal başkanlığındaki koordinasyon ekibinin havalimanında Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Büyükelçilik yetkililerince karşılandığı belirtildi.

    “Dost ve kardeş Katar’a desteğimiz sürecek”

    Açıklamada, “Spor güvenliği alanında uzman önemli sayıda Çevik Kuvvet personelimizin, görev atları ve köpekleriyle birlikte, görev alacağı FIFA Dünya Kupası 2022’ye ev sahipliği yapacak dost ve kardeş Katar’a her alanda desteğimiz sürecek.” ifadesine yer verildi.

    Dünya Kupası nda görev alacak Türk ekibinin ilk bölümü Doha da #1

    AA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Eylül’de, 2022 Dünya Kupası’nda Katar Polis Gücü’nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya gelmişti.

    3 binden fazla emniyet personeli Katar’da olacak

    Türkiye’nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar’ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.

    Dünya Kupası nda görev alacak Türk ekibinin ilk bölümü Doha da #2

    Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi

    Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım’da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.

    Katar, Orta Doğu’da Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

    Dünya Kupası nda görev alacak Türk ekibinin ilk bölümü Doha da #3


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