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    Dünya Kupası'nda Mehmetçik'e bomba arama köpeği destek verecek

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli eğitimli köpekler, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçları öncesi tribünleri gezerek bomba arıyor.
    • 05.12.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:59
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    Dünya Kupası'nda Mehmetçik'e bomba arama köpeği destek verecek

    Dünya Kupası heyecanı sürüyor...

    Katar'da düzenlenen ve yoğun ilgi gören dünyanın en büyük futbol organizasyonunda geniş çaplı güvenlik önlemleri de alınıyor.

    Bu kapsamda Katar hükümeti, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla güvenlik desteği talep etti.

    Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu

    Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan tarafından verilen olumlu yanıtın ardından, 'Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında 'Birleşik Müşterek Görev Kuvveti' oluşturuldu.

    Kuvvet, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare ediliyor.

    Dünya Kupası nda Mehmetçik e bomba arama köpeği destek verecek #1

    Bomba arama köpekleri de görevde

    Dünya Kupası'nın güvenliğine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı PMKİ takımı ve bomba arama köpek timi de destek veriyor.

    Bomba arama köpekleri her türlü bina, motorlu kara ve hava taşıtları, çanta, valiz ve şahıs üzerindeki patlayıcı maddeyi tespit edebiliyor.

    Dünya Kupası nda Mehmetçik e bomba arama köpeği destek verecek #2

    Gece görüşlü kamera ve ses sitemi kullanılıyor

    DHA'nın aktarımına göre; köpekler, yüksek görüntü kalitesine sahip, kablosuz ve kızılötesi bağlantı imkanı sağlayan, gece görüş özelliği bulunan kamera ses sistemleri ile arama yapıyor.

    Temel ve ileri itaat eğitimleri alan bomba arama köpekleri tarafından bulunan patlayıcıları ise PMKİ takımı imha ediyor. PMKİ takımı, patlayıcıların imhasında yerli ve milli üretim savunma sanayii ürünlerini kullanıyor.

    Mehmetçik'in patlayıcı imha görevlerinde kullandığı araçların arasında yerli üretim sinyal karıştırma cihazı MİLKAR 5S ile uzaktan komutalı dinçer patlayıcı imha robotu da yer alıyor.

    Dünya Kupası nda Mehmetçik e bomba arama köpeği destek verecek #3

    Dünya Kupası nda Mehmetçik e bomba arama köpeği destek verecek #4

    Dünya Kupası nda Mehmetçik e bomba arama köpeği destek verecek #5


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